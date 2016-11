Pirlos Bekenntnis :  «Hätte gerne für Real oder Barça gespielt»

Andrea Pirlo verrät in einem Interview mit der spanischen Zeitung Marca, dass er 2006 kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid stand.

«Leider liess mich die AC Milan damals nicht gehen.» Pirlo weiter:«Ich hätte gerne für Real oder Barça gespielt. Das ist der Traum jedes Fussballers.»

Dennoch sei er zufrieden mit seiner Karriere, so Pirlo weiter. Darf er auch sein: Zweimal gewann Pirlo die Champions League. Dazu kommen sechs italienische Scudetti.

Über allem steht aber sicherlich der WM-Titel mit Italien 2006 in Deutschland, wo er sowohl im Halbfinal als auch im Final zum «Man of the Match» gewählt wurde. Nach 21 Jahren in Italien wechselte Pirlo 2015 zum New York City FC.