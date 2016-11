Spanien dreht gegen England spät auf

Was für eine Schlussphase im Londoner Wembley. Spanien liegt nach dem Penalty-Tor Lallanas (9.) und Vardys Kopfball-Goal (48.) gegen England 0:2 zurück. Es droht die erste Niederlage seit dem EM-Achtelfinal gegen Italien (0:2).

Dann die 89. Minute. Spaniens Debütant Iago Aspas verkürzt, ansatzlos schlenzt er den Ball via Innenpfosten in die Maschen. Nur noch 1:2. Und tatsächlich: Isco gleicht in der sechsten Minute der Nachspielzeit doch noch aus, er erwischt Keeper Heaton zwischen den Hosenträgern. 2:2.

Kein Sieger bei Italien - Deutschland

Als Gianluigi Buffon am 29. Oktober 1997 unter Coach Cesare Maldini sein Nati-Debüt gibt, ist Gianluigi Donnarumma noch nicht einmal geboren. Nun bilden die beiden das Goalie-Duo Italiens. Gegen Deutschland ersetzt der 17-Jährige den 38-Jährigen. Der Milan-Goalie kommt in seinem Heimstadion San Siro für die Juve-Legende zur Pause.

Für Donnarumma das zweite Länderspiel. Für Buffon das 166. 21 Jahre oder 164 Länderspiele Unterschied? Egal. Im Test gegen den Weltmeister, dem ersten Duell seit dem EM-Viertelfinal (Deutschland gewann 6:5 im Elfmeterschiessen), spielen beide zu Null. Scheint, als würde in Italien noch viele Jahre ein Gianluigi im Tor stehen.

Österreich spielt 0:0

Der Befreiungsschlag will Marcel Kollers Österreich (ab 70. mit FCB-Janko) auch gegen die Slowakei nicht gelingen. 0:0 in Wien. In den letzten neun Spielen hat unser östlicher Nachbar nur in Georgien einen Sieg eingefahren.

Torlos endet auch die Partie in Lens zwischen Frankreich und der Elfenbeinküste.

Siege für Russland, Ukraine und Island

Russland, Gastgeber der WM 2018, freut sich unterdessen über einen 1:0-Sieg in letzter Sekunde gegen den Schweizer Gegner an der vergangenen EM, Rumänien. Das goldene Tor für die Russen erzielt in der 93. Minute Magomed Ozdoev.

Die Ukraine schlägt derweil Serbien dank Toren von Shakhov (38.) und Yarmolenko (88.) mit 2:0.

Einen Testsieg feiert auch Island mit einem 2:0 in Malta. Dabei wird FCB-Bjarnason in der 58. Minute für GC-Sigurjonsson eingewechselt. Die Tore erzielen andere: Traustason (47.) und Ingason (75.). (sin/wst/yap)