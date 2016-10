Österreichs Nati-Coach Marcel Koller in Medien heftig kritisiert

Man erinnert sich an den Auftritt: Nationaltrainer Marcel Koller mit Baskenmütze und Baguette, nachdem er die Österreicher mit 9 Siegen in 10 Quali-Spielen souverän an die EM in Frankreich führte und eine Euphorie im Land auslöste. «Frankreich wir kommen!», sagt Koller an der Medienkonferenz. Er beisst ins Baguette, schluckt einen Happen runter und strahlt: «Schmeckt sehr gut, kann es nur empfehlen.»

Inzwischen sind ihm die Krümel im Hals stecken geblieben. Die EM wurde zum Reinfall für die Ösis, ausgeschieden nach den Gruppenspielen. Und in der jetzigen WM-Quali droht das peinliche Scheitern. Drei Spiele, vier Punkte. Hinter Serbien, Irland und Wales nur Gruppenvierter.

Die österreichischen Medien halten sich nach dem 2:2 gegen Wales und dem 2:3 gegen Serbien nicht mehr zurück, schreiben von «Hühnerhaufen», von «Grusel-Bilanz». Die Kronen-Zeitung spricht den Zürcher direkt an: «Herr Koller, es macht sich immer mehr Sprachlosigkeit breit.» Und sie befürchtet, dass Österreich auf bestem Weg ist, im Fussball wieder ein unbeschriebenes Blatt zu werden.

So schnell kanns gehen. Während Petkovic seine Bilanz mit der Schweizer Nati poliert, steht Koller, der ehemalige Wunschkandidat der Nati-Verantwortlichen, mit den Österreichern im eisigen Herbstwind. Und zur Zeit hat er es nicht leicht, Aufbruch, Zuversicht, Power auszustrahlen, was die Gemüter beruhigen könnte. Koller geht wegen einer Meniskusverletzung an Krücken. Eine OP droht. (pam)