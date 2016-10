Die Fifa kürt ihren Weltfussballer in Zürich

Das freut alle Fussball-Fans in der Schweiz: Messi, Ronaldo und Co. werden auch Anfang des neuen Jahres in Zürich über den roten Teppich schreiten! Zuletzt wurde darüber spekuliert, dass London zum Handkuss kommt.

Anlässlich des Fifa-Rats hat der Welt-Fussballverband bekannt gegeben, dass er die neu geschaffenen «FIFA Football Awards 2016» in Zürich vergeben wird. Die grosse Gala geht am 9. Januar 2017 über die Bühne.

In den letzten sechs Jahren vergaben die Fifa und die Fachzeitschrift «France Football» jeweils bei der «FIFA Ballon d'Or»-Wahl gemeinsam den Weltfussballer-Titel.

Im September dieses Jahres liess der Weltfussball-Verband dann jedoch verlauten, dass der auslaufende Vertrag mit den Franzosen nicht verlängert wird. (ajf)