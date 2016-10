Meint der Fifa-Boss das ernst? :  Infantino will WM mit 48 Teams!

Wird die WM von 32 Mannschaften auf 48 aufgestockt? Diesen Plan hat Gianni Infantino bei einem Vortrag an der Universität von Bogota in Kolumbien am Montag vorgestellt. Schon vor seinem Amtsantritt im Februar hatte der Walliser von einer Vergrösserung auf 40 Starter gesprochen. Jetzt hat er offenbar schon ein neues Modell im Kopf.

Konkret sieht Infantinos Plan vor, dass die 16 besten Teams der WM-Quali für die Gruppenphase gesetzt sind. Die nächstbesten 32 Teams würden dann «drei Tage vor dem Beginn der Gruppenphase in einem Playoff die weiteren 16 Starter ermitteln».

Der Vorteil gemäss Infantino: «So können wir 16 weiteren Mannschaften die Qualifikation für die Endrunde ermöglichen, es gäbe weitere Spiele mit absolutem Finalcharakter. Es ist eine Idee, die wir in diesem Monat diskutieren, um 2017 eine Entscheidung zu treffen.» Am 13. und 14. Oktober berät die Fifa in Zürich über das neue Format und den Vergabeprozess für das Turnier im Jahr 2026.

Mit dem neuen Playoff-System würde es dann 80 statt wie bisher 64 WM-Spiele geben. So könnte man die TV-Einnahmen weiter erhöhen, so der Schweizer. Bei den grossen Fussballverbänden stösst der neuste Expansionsplan auf Widerstand. «Ich halte das für nicht gut, der sportliche Wert darf nicht verwässern», mahnt DFB-Trainer Jogi Löw in der letzten Ausgabe der «Welt am Sonntag».

Seit der ersten WM 1930 mit 13 Mannschaften ist das Teilnehmerfeld immer weiter aufgestockt worden. Die WM 1998 in Frankreich war das erste WM-Turnier mit 32 Teams. (rae)