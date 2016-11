Magischer Messi! :  3:0 gegen Kolumbien – Argentinien ist zurück

Basels kolumbianischer Verteidiger Eder Balanta hat den besten Platz im ganzen Stadion, um Lionel Messi beim Zaubern zuzusehen. Balanta spielt auf der ungewohnten linken Abwehrseite. Messi wäre sein direkter Gegenspieler. Aber meistens sieht Balanta nur Messis Fersen.

Nach zuletzt durchzogenen Leistungen in der argentinischen Nationalmannschaft sowie einem kurzzeitigen Rücktritt nach der Finalniederlage in der Copa América im Sommer gegen Chile, meldet sich Messi gegen Kolumbien eindrücklich zurück. Sein Freistoss nach zehn Minuten ist ein Meisterwerk! Aus 24 Metern zimmert er den Ball via Lattenunterkante ins Tor. In der 24. Minute flankt Messi mit chirurgischer Präzision auf den Kopf von Lucas Pratto, der zum 2:0 trifft.

Und Kolumbien? James Rodríguez reibt sich an den Gegnern und am Schiedsrichter auf. Der Real-Star ist völlig von der Rolle.

Argentinien braucht den Vorsprung in der zweiten Hälfte nur noch zu verwalten. Kolumbien bleibt harmlos. Und Messi hat sich für den Schluss noch einen Hackentrick sowie eine weitere Traumvorlage aufgehoben diesmal auf Di María, der mühelos zum 3:0 trifft.

Doppelpack von Chiles Alexis Sánchez

Ein hitziges Duell liefern sich Chile und Uruguay in Santiago. Eduardo Vargas gleicht für die Chilenen kurz vor der Halbzeit aus, nachdem Cavani die Uruguayer früh in Führung gebracht hat.

Dank einem Doppelschlag von Alexis Sánchez in der 2. Halbzeit kehrt auch Copa-América-Sieger Chile in die Spur zurück und belegt derzeit Platz 4 .

Die Argentinier verbessern sich auf Rang 5, der zumindest zur Barrage gegen den Ozeanienvertreter berechtigt. Kolumbien stürzt von Platz 3 auf Platz 6 ab.