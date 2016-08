Favres Nizza nur mit Remis gegen Lille

Nancy - EA Guingamp 0:2 (0:0)

Nancy EA Guingamp Ballbesitz 54% 46% Formation 4-3-3 4-4-2 Fouls 8 9 Corners 5 3 Offsides 3 Freistösse 9 11 Einwürfe 28 25 Schüsse gehalten 1 3 Auskicks 8 11 Schüsse aufs Tor 3 3 Schüsse neben das Tor 7 6

Stade Marcel Picot, Nancy. - SR Schneider, Frank, Frankreich. -59. Moustapha Diallo 0:1 (Marcal), 79. Thibault Giresse 0:2 (Marcal).Ndy G., Cuffaut J., Cetout J., Lenglet C., Muratori V., Ait Bennaser Y., Pedretti B., Puyo L., Robic A., Hadji Y., Coulibaly A. - Einwechslungen: Mandanne C. (63. für Robic A.), Dale M. (68. für Coulibaly A.), Guidileye D. (78. für Ait Bennaser Y.).Johnsson K., Ikoko J., Kerbrat C., Sorbon J., Marcal, Salibur Y., Diallo M., Deaux L., Giresse T., Coco M., Privat S. - Einwechslungen: De Pauw N. (70. für Privat S.), Mane A. (74. für Deaux L.), Blas L. (84. für Giresse T.).Nancy: 44. Lenglet C. (Gelb), 50. Ait Bennaser Y. (Gelb). EA Guingamp: 39. Coco M. (Gelb).