Monaco bleibt Favres Nizza auf den Fersen

Monaco ist die Party-Truppe der Ligue 1.

Das Team von Trainer Leonardo Jardim schlägt zu Hause Montpellier gleich mit 6:2 und hat nun nach zehn Spielen schon satte 29 Tore auf dem Konto. Zehn Tore mehr als der PSG, der die bislang die zweitgefährlichste Offensive aufweist, 13 mehr als Favres Nizza.

Dabei beginnt das Spiel alles andere als fürstlich. In der 9. Minute geraten die Monegassen durch Boudebouz in Rückstand. Erst Falcaos Penalty-Tor in der 35. Minute leitet die Feierlichkeiten ein.

Auch wenn Montpellier zwischenzeitlich auf 2:2 gleichstellen kann, ist Halbzeit zwei mit fünf Toren zu Gunsten des Heimteams eine klare Geschichte.

Monaco ist neu alleiniger Zweiter und verweist Serienmeister PSG auf den dritten Rang. Die Hauptstädter können am Samstag mit einem Sieg im Klassiker gegen Marseille punktemässig wieder gleichziehen.

Nizza hat noch einen Zähler Polster auf Monaco, kann aber am Samstag mit einem Sieg bei Metz wieder mit vier Punkten davonziehen. (sih)