Gelson Fernandes spielt: Rennes gewinnt gegen AS St.Etienne

Nati-Star Gelson Fernandes gewinnt mit Rennes gegen AS St. Etienne 2:0. Paul Ntep bringt die Hausherren in der 54. Minute in Front, ehe der Pole Kamil Grosicki in der Nachspielzeit mit seinem Tor zum 2:0 den Sieg ins Trockene bringt.

Fernandes spielt 89 Minuten lang und hat einige gute Szenen. St.-Etienne-Schweizer Leo Lacroix spielt durch.

Mit diesem Sieg klettert Rennen auf Rang vier in der französischen Ligue 1, neun Punkte hinter Leader Monaco.

Lucien Favres Nizza kann die Tabellenspitze heute Abend gegen Toulouse zurückerobern. (aho)