Nizza trotzdem weiter Leader :  Erste Liga-Pleite für Favre und Balotelli

Elf Partien lang ist Lucien Favre Nizza in der Ligue 1 seit Saisonbeginn unbesiegt geblieben. Doch jetzt hats auch die Rot-Schwarzen erwischt. Bei Caen geraten die Südfranzosen kurz vor der Pause in Rückstand: Santini trifft per Penalty.

Danach ist das Favre-Team zwar mehr am Ball (67 Prozent Ballbesitz), doch gefährlich zum Abschluss kommt Nizza kaum. Mario Balotelli trifft kurz vor Ablauf einer Stunde nur die Torumrandung.

Ein Treffer gelingt allerdings weder dem Italiener noch seinen Teamkollegen.

So setzt es am Ende ein 0:1 beim Kellerklub ab. Den ersten Platz in der Tabelle kann Nizza trotz der Niederlage verteidigen, allerdings rückt Marseille nun dank seinem 6:0-Sieg gegen Nancy bis auf drei Punkte heran. (eg)