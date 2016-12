«Haben mit englischen Klubs gesprochen» :  Lässt Balotelli Nizza-Favre schon bald im Stich?

Lucien Favre ist das eine Gesicht des Höhenflugs des OGC Nice. Neben dem Schweizer Trainer hat aber auch Enfant Terrible Mario Balotelli (26) seinen Teil dazu beigetragen, dass die Südfranzosen überraschend als Leader der Ligue 1 in die Weihnachtspause gehen.

10 Tore in 14 Pflichtspielen sind für den Italiener, den Liverpool-Trainer Jürgen Klopp im Sommer aussortierte, ein starker Wert.

Doch nun scheint Balotelli bereits wieder an Abschied zu denken. «Wir haben bereits mit englischen Klubs gesprochen», sagt sein Agent Mino Raiola dem britischen Radiosender «Talksport». «Es ist noch zu früh, um etwas definitives zu sagen. Wir nehmen es bei Mario Tag für Tag.»

Die starke Hinrunde seines Klienten überrasche ihn nicht. «Ich wusste immer, dass seine Form zurückkehren wird. In seinem letzten Jahr in Liverpool war er bereits viel stabiler und nicht mehr so emotional.»

Balotelli habe dazugelernt. «Es ist seine Karriere», sagt Raiola. «Ich glaube, er versteht mittlerweile viele Dinge und weiss, welche Fehler er in der Vergangenheit gemacht hat.»

Am Mittwochabend leistet sich der frühere Inter- und Milan-Stürmer allerdings einen Rückfall in alte Zeiten. Beim 0:0 in Bordeaux fliegt Balotelli in der Nachspielzeit vom Platz. (eg)