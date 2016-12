Franzosen feiern Wintermeister Nizza :  «Vielleicht ist Favre das wahre Genie der Liga»

Als Lucien Favre im Sommer überraschend bei Nizza anheuerte, fragte Frankreichs Sportbibel «L’Équipe»: «Wer ist Lucien Favre?» Die anfängliche Skepsis ist grösster Bewunderung gewichen. Nizza steht schon einen Spieltag vor Schluss der Vorrunde als Wintermeister fest – weil Verfolger Monaco am Abend gegen Lyon mit 1:3 verloren hat!

Die Partie am Sonntagnachmittag gegen Dijon ist ein Spiegelbild der ganzen Vorrunde. Favres Nizza powert, spielt offensiv. Und die Südfranzosen haben Mario Balotelli in ihren Reihen, der in acht Meisterschaftsspielen achtmal getroffen hat. Seine beiden Treffer ebnen Nizza den Weg zum Sieg.

Bei Dijon ist Ex-Sion-Spieler Vincent Rüfli der tragische Held. Zuerst holt er den Penalty zum zwischenzeitlichen 1:1 heraus, doch dann steht er bei Balotellis 2:1 Spalier.

«Es ist erstaunlich, was Favre in derart kurzer Zeit aus dem Team gemacht hat», schreibt «L’Équipe» inzwischen.

Tatsächlich hätten nur die wenigsten daran geglaubt, dass Nizza den Höhenflug der letzten Saison (Platz 4) würde wiederholen können. Erfolgstrainer Claude Puel war nach England zu Southampton gewechselt, mehrere Leistungsträger hatten den Verein verlassen.

Der brasilianische Verteidiger Dante erlebt unter Favre seinen zweiten Frühling und Balotelli zeigt endlich wieder, was für ein herausragender Fussballer er sein kann, wenn ihm einer die Flausen aus dem Kopf treibt.

«Vielleicht», meinte der Privatsender «BFM Paris» schon nach zehn Runden, als Favres Nizza noch kein einziges Spiel verloren hatte, «vielleicht ist Favre das wahre Genie der Liga.»