Nizza luchst Monaco wieder die Leader-Position ab

Es läuft erst die fünfte Spielminute, als Nizzas Younes Balhanda die Südfranzosen mit einem herrlichen Schlenzer in Führung bringt.

Danach spielt hauptsächlich Heimteam Guingamp. Die Fünftklassierten vergeben vor allem im zweiten Durchgang etliche Hochkaräter. Nizza, das ohne den an der Wade verletzten Balotelli antritt, bringt das 1:0 aber über die Zeit – auch dank eines überragenden Goalies Yoan Cardinal.

Mit den drei gewonnenen Punkten setzt sich das Team von Lucien Favre wieder an die Spitze der Ligue 1. Monaco hatte Nizza die Tabellenführung am Dienstagabend mit einem 1:1 gegen Dijon zwischenzeitlich abgenommen. Nun beträgt der Vorsprung drei Punkte, PSG könnte aber am späteren Mittwochabend mit einem Sieg gegen Angers auf einen Punkt herankommen (Anpfiff: 21.00 Uhr).

Moubandje siegt mit Toulouse

Lucien Favre ist nicht der einzige Schweizer, der in der Ligue 1 einen Sieg feiert. Nati-Verteidiger François Moubandje siegt mit Toulouse gegen Montpellier, ebenfalls mit 1:0. Moubandje wird in der 74. Minute durch Kelvin Amian ersetzt.

Nicht im Aufgebot steht Léo Lacroix bei St. Étienne bei dessen 0:0 gegen Marseille. In Gedenken an die in einem Flugzeugabsturz verstorbenen Kicker von Chapecoense trägt St. Étienne nebst dem eigenen auch das Logo des brasilianischen Klubs auf der Brust. (sih)