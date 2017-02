OGC bleibt an Spitze dran: Favre-Nizza schlägt Saint Etienne

FC Metz - Dijon FCO 2:1 (0:0)

FC Metz Dijon FCO Ballbesitz 55% 45% Formation 4-2-3-1 4-5-1 Fouls 14 10 Corners 3 1 Offsides 1 1 Freistösse 11 15 Einwürfe 37 28 Schüsse gehalten 4 1 Auskicks 9 6 Schüsse aufs Tor 3 5 Schüsse neben das Tor 6 5

Stade Saint Symphorien, Metz. - Zuschauer: 11971. - SR Desiage, Sebastien, France. -46. Ismaila Sarr 1:0 (Cheick Diabate), 66. Cheick Diabate 2:0 (Penalty), 78. Cedric Varrault 2:1 (Julio Tavares).Didillon T., Ivan Balliu, Bisevac M., Falette S., Assou Ekotto B., Philipps C., Doukoure C., Jouffre Y., Cohade R., Sarr I., Diabate C. - Einwechslungen: Nguette O. (77. für Sarr I.), Erdinc M. (86. für Cohade R.), Rivierez J. (90. für Doukoure C.).Reynet B., Chafik, Varrault C., Loties J., Bouka Moutou A., Lees Melou P., Marie J., Martin M., Abeid M., Amalfitano R., Tavares J. - Einwechslungen: Balmont F. (38. für Abeid M.), Diony L. (51. für Martin M.), Abdelhamid Y. (62. für Amalfitano R.).FC Metz: 43. Philipps C. (Gelb). Dijon FCO: 30. Loties J. (Gelb), 60. Loties J. (Gelb-Rot), 67. Balmont F. (Gelb), 73. Marie J. (Gelb).