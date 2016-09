Balotelli schiesst Nizza an die Tabellenspitze

Nach sechs Saisonspielen bleibt Lucien Favre mit Nizza auch im Spitzenkampf gegen Champions-League-Teilnehmer Monaco ungeschlagen. Der Schweizer scheint an der Côte d'Azur die richtigen Worte zu finden.

Auch was das «Enfant terrible», Mario Balotelli, betrifft. Der Italiener scheint unter Favre wieder zur Höchstform aufzulaufen. In der 18. Minute bringt er einen Freistoss in den Sechzehner, Captain Paul Baysse steigt hoch und köpft das Leder mittels Lattenunterkante ins Netz, 1:0 für Nizza.

Nach weniger als einer halben Stunde erhöhen die Gastgeber sogar auf 2:0. Mario Balotelli sprintet von der Mittellinie los, bewahrt die Ruhe und versenkt den Ball traumhaft in der unteren linken Ecke.

Doch der Hunger von Balotelli ist noch nicht gestillt. In der 68. Minute taucht er plötzlich alleine vor dem Kasten der Gäste auf, schlenzt das Leder ins Tor zum 3:0. Was für ein Abend für das «Enfant terrible»!

Den Schlusspunkt der Partie setzt Alessane Plea, welcher kurz zuvor für Mario Balotelli eingewechselt wurde, mit dem 4:0. Wenige Sekunden vor seinem Treffer scheitert der Publikumsliebling vom Punkt an Monaco-Schlussmann Subasic. Das Bakayoko für das Foul im Strafraum die Rote Karte sieht, ist reine Nebensache.

Dank diesem Sieg setzt sich Nizza an die Tabellenspitze, lässt PSG wieder hinter sich. (aes)

Die weiteren Resultate der Ligue 1:

Guingamp - Lorient 1:0

Metz - Bordeaux 0:3

Nantes - St. Etienne 0:0 (Leo Lacroix spielt bei St. Etienne durch)

Lyon - Montpellier 5:1

Bastia - Nancy 0:0

Angers - Caen 2:1

Rennes - Marseille 21:00 Uhr (Gelson Fernandes in der Startelf)