Favre bleibt mit Nizza Tabellenführer :  Balotelli sieht nach Siegtreffer Skandal-Rot

Eines muss man ihm lassen: Wenn Mario Balotelli spielt, ist Pfeffer drin. Nachdem das Enfant Terrible den OGC Nizza in der 86. Minute zum spielentscheidenden 2:1 gegen den FC Lorient schiesst, wird er in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Doch alles der Reihe nach: Das Team von Lucien Favre geht bereits in der 11. Spielminute in Front. Lorient, das überhaupt nicht in Form ist und auf einem Abstiegsplatz steht, kämpft sich zurück und gleicht nach einer Stunde aus.

Dabei bleibts bis kurz vor Schluss. Dann schlägt nämlich die Stunde des Mario Balotelli. Der Italiener wird auf der linken Seite angespielt, zieht an zwei gegnerischen Verteidigern vorbei und hämmert die Kugel traumhaft in den Netzhimmel. Präziser gehts nicht!

Wer kann es ihm also verübeln, dass er danach zum angemessen Jubel ansetzt und sich seines Trikots entledigt? Natürlich zeigt ihm der Schiedsrichter dafür den Gelben Karton.

Absolut unverständlich ist hingegen die zweite Verwarnung gegen den Goalgetter. Nach einem kleinen Rencontre mit Steven Moreira wird Balo unter die Dusche geschickt.

Somit muss Lucien Favre auf seinen torgefährlichsten Spieler im Duell gegen Olympique Lyon verzichten. (sag)