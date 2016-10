Plea lässt Favre und Leader Nizza jubeln

Mario Balotelli fällt verletzt aus? Für Nizza kein Problem. Denn das Überraschungsteam der Ligue 1 hat noch Alasanne Plea in seinen Reihen. Der 23-jährige Stürmer schnürt beim 4:2-Sieg in Metz einen Hattrick.

Dank dem achten Sieg im zehnten Ligaspiel stellt das Team von Lucien Favre den alten Vier-Punkte-Vorsprung an der Spitze wieder her.

Lacroix siegt mit St. Etienne

Auch ein zweiter Schweizer hat am Sonntagabend in Frankreich was zu Jubeln: Neo-Nationalspieler Léo Lacroix feiert mit St. Etienne einen ungefährdeten 2:0-Auswärtserfolg gegen Caen. Der 24-jährige Ex-Sittener steht in der Normandie über 90 Minuten auf dem Platz. (ajf)