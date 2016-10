So will Lucien Favre Mario Balotelli noch besser machen

Aufregung bei Frankreich-Leader Nizza. Nachdem Mario Balotelli das Team von Lucien Favre in der 86. Minute zum spielentscheidenden 2:1 gegen den FC Lorient schiesst, wird er in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Dass Balotelli nach seinem Tor zum Jubeln das Trikot auszieht und dafür Gelb sieht, mag dumm sein. Ein Witz ist dagegen die zweite Verwarnung gegen den Goalgetter. Nach einem kleinen Rencontre mit Steven Moreira wird er unter die Dusche geschickt.

Nizza-Coach Lucien Favre: «Ich glaube, er hat nichts gemacht.» Gross aufregen mag sich der Schweizer indes nicht. «20 Punkte aus acht Spielen, das ist wunderbar. Aber unsere Philosophie ändert sich dadurch nicht. Wir nehmen Spiel für Spiel.»

Favre will sich mit dem starken Saisonstart nicht zufriedengeben. Auch nicht, wenn es um seinen Star geht. «Mario hat unglaubliche Fähigkeiten. Er ist mit seinem rechten Fuss stark und mit dem Kopf», sagt Favre nach dem Lorient-Spiel. «Aber er kann mit links noch besser werden. Man muss blind sein, um nicht zu merken, wie stark er vor dem Tor ist. Im Moment profitieren wir von seiner Abschlussstärke. Aber je länger die Saison dauert, desto mehr werden wir von ihm auch in der Defensivarbeit verlangen.»

Im Moment sei das Enfant Terrible mit dem Kopf bei der Sache. «Balotelli ist konzentriert und schiebt im Training Extraschichten.»

Und die sollen sich auszahlen. Ein bisschen dürfte das allerdings noch dauern. Favre will geduldig bleiben: «Es ist ein sehr langer Prozess. Er will zurück an die Weltspitze. Wir werden das Schritt für Schritt schaffen. Wenn wir zu viel aufs Mal wollen, wird es nicht funktionieren.» (eg)