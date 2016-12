Doppelpack gegen Dijon :  Balotelli ballert Favres Nizza zum Sieg

Nice - Dijon FCO 2:1 (1:1)

Nice Dijon FCO Ballbesitz 62% 38% Formation 4-3-3 5-3-2 Fouls 12 18 Corners 3 3 Offsides 1 Freistösse 18 13 Einwürfe 11 12 Schüsse gehalten 3 1 Auskicks 11 4 Schüsse aufs Tor 3 4 Schüsse neben das Tor 4 8

Allianz Riviera, Nice. - SR Millot, Benoit, France. -32. Mario Balotelli 1:0 (Penalty), 37. Julio Tavares 1:1 (Penalty), 50. Mario Balotelli 2:1 (Arnaud Souquet).Cardinale Y., Souquet A., Dante, Le Marchand M., Sarr M., Seri M., Cyprien W., Walter R., Plea A., Balotelli M., Belhanda Y. - Einwechslungen: Koziello V. (78. für Seri M.).Reynet B., Chafik F., Lang A., Varrault C., Abdelhamid Y., Rufli V., Lees Melou P., Abeid M., Gastien J., Diony L., Tavares J. - Einwechslungen: Sammaritano F. (75. für Lees Melou P.), Bela J. (82. für Lang A.), Riviere Y. (89. für Sammaritano F.).Nice: 36. Souquet A. (Gelb). Dijon FCO: 31. Abdelhamid Y. (Gelb), 41. Rufli V. (Gelb), 84. Gastien J. (Gelb), 89. Varrault C. (Gelb), 89. Varrault C. (Gelb-Rot).