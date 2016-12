Doppel-Rot in der Nachspielzeit :  Favres Nizza patzt in Bordeaux

Die Wintermeisterschaft hatten sich Lucien Favre und Nizza bereits am Wochenende gesichert. Im letzten Hinrundenspiel reicht es nun bei Girondins Bordeaux nur zu einem 0:0.

Auch wenn die Tore fehlen, langweilig ist die Partie mit drei Roten Karten nicht. Nachdem in der 81. Minute Bordeaux-Malcom vom Platz fliegt, zieht Nizzas Enfant terrible Mario Balotelli in der Nachspielzeit nach und verabschiedet sich mit einem Foul ebenfalls frühzeitig unter die Dusche. Teamkollege Younes Belhanda sieht in der Nachspielzeit als dritter im Bunde die Rote Karte.

Ahh le Balotelli que moi je connaissais bien ! Forza Italia ! #FCGBOGCN https://t.co/NTZdr3dksc — PSG Origine (@PSG_Origine) 2013-07-22 14:22:09.0

Die ersten Verfolger können aus dem Nizza-Ausrutscher Profit schlagen: Monaco bezwingt Caen mit 2:1. Paris Saint-Germain demontiert den FC Lorient gleich mit 5:0.

Die Monegassen gehen mit zwei, die Hauptstädter mit fünf Punkten Rückstand auf Nizza in die Winterpause.