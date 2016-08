Bad-Boy wechselt nach Nizza :  Das fordert Coach Favre von Balotelli

Das Transfer-Fenster ist geschlossen – die verrückteste Wechsel-Periode aller Zeiten vorbei. So viele Millionen flossen noch nie. Doch neben all diesen schwindelerregenden Zahlen geht ein grosser Name gratis weg: Mario Balotelli.

Der FC Liverpool lässt den 26-jährigen Italo-Stürmer definitiv zu Nizza ziehen, ohne einen Cent zu kassieren. Immerhin können die «Reds» die sechs Millionen Jahreslohn nun anders investieren.

Bis zum Schliessen des Fensters in der Schweiz um 14 Uhr hoffte auch Christian Constantin und der FC Sion, den Bad Boy ins Wallis zu locken. Nun kickt der Skandal-Stürmer künftig in Südfrankreich und wagt einen – weiteren – Neuanfang unter dem Schweizer Trainer Lucien Favre.

Traut sich der Ex-Gladbach-Coach das Enfant Terrible zu? «Wenn er sich mit dem Rest der Mannschaft gut versteht, wenn er ein Vorbild für die Jungen ist, arbeitet und läuft, dann ist er kein Problem für einen Klub», sagt der Romand gemäss «Bild»-Zeitung.

Und Balotelli? Der scheint sichtlich zufrieden mit seinem Wechsel zu sein. Auf Instagram postet er ein Video, um sich zu bedanken: «Merci, merci. Gute Nacht und allez OGC Nizza», schreibt Mario dazu.

MERCI MERCI MERCI ! Good night And all @ogcnice A video posted by Mario Balotelli (@mb459) on Aug 31, 2016 at 2:09pm PDT

Am Donnerstag kann «Super-Mario» Favre erstmals im Training von seinem Können überzeugen. Die offizielle Präsentation folgt am Freitag. (rae)