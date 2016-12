In der französischen Ligue 1 ist Nizza seit fünf Spielen ungeschlagen und thront noch immer an der Tabellenspitze. Im Ligapokal muss das Team von Lucien Favre aber bereits im Achtelfinal gegen Bordeaux (2:3) die Segel streichen.

Nach dem Ausscheiden in der Europa League ist für Balotelli und Co. nun also der zweite Wettbewerb in dieser Saison Geschichte.

Die Niederlage gegen den Tabellenzehnten in der Meisterschaft zeichnet sich schon früh ab. Bereits in der 14. Spielminute stupst Plasil den Ball an Nizza-Hüter Benitez vorbei. Die Rettungstat von Verteidiger Souquet auf der Linie kommt zu spät.

Ein Treffer, der Nizza ins Grübeln bringt. Denn nur acht Minuten später erhöht Laborde für Bordeaux, das seit drei Spielen sieglos ist, auf 2:0. Kurz vor der Seitenwechsel bringt Plea (42.) die Gäste zwar wieder auf 1:2 heran.

Doch nur zehn Minuten nach dem Pausentee (55.) avanciert Laborde mit seiner zweiten Kiste nach schöner Vorarbeit zum Matchwinner.

Und was ist von Mario Balotelli zu sehen? Das Enfant Terrible bringt mit seinem Elfmetertor in der 84. Minute nochmal Spannung in die Partie. Am Spielausgang ändert das jedoch nichts mehr. Nizza scheidet aus dem Ligapokal aus. (sag)