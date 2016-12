Kubi über Meiers Rot-Forderung :  Schwalben sind meist Instinkt-Sache

Eine Vorbemerkung zur Anregung von Urs Meier: Vielleicht sollte man Schiedsrichtern, die krasse Fehlentscheide fällen, auch jeweils mit Rot bestrafen. In der Schweiz hätten wir dann kaum mehr Refs.

Sie merken schon: Ich finde Meiers Vorschlag enorm problematisch. Denn die meisten Fälle, in denen es so aussieht, wie wenn sich ein Spieler fallen lässt, sind keine Schwalben. Sondern instinktive, durch das Unterbewusstsein gesteuerte Reflexe. Da ist keine Betrugsabsicht dahinter. Und dann Rot geben für etwas, das man nicht sucht, nicht will? Unmöglich.

Was ich damit sagen will, dass 95 Prozent der Fälle instinktiv passieren, ist schwierig zu beschreiben. Ein Fussballer weiss sofort, wovon ich rede. Ein Schiedsrichter versteht das hingegen nicht unbedingt.

Und wenn schon sollte man viel eher für taktische Fouls an der Mittellinie Rot zücken. Die sind schlimmer, weil voll beabsichtigt. Doch ein Spieler, der solch ein Foul begeht, sieht nur Gelb – und erntet vom Trainer noch Applaus. Wie auch ein Verteidiger, der einen Stürmer mit einem Bodycheck ohne jegliche Chance auf den Ball unschädlich macht.

Nur: Rot in all diesen Fällen würde zu einer Rotflut führen, die niemand ernsthaft will.

Auch deshalb ist die derzeit vorgesehene Sanktion für eine Schwalbe genau die richtige: Gelb.