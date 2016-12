Kommt der Champions-League-Final dazwischen? :  Messi steckt im Hochzeits-Dilemma!

Kennengelernt haben sie sich 1996. Als Lionel Messi gerade mal neun Jahre alt ist, verliebt er sich in die ein Jahr jüngere Antonella Roccuzzo. Die beiden wohnen im selben Quartier im Süden der argentinischen Stadt Rosario.

Erst 2008 macht Messi, damals bereits auf dem Weg zum Superstar, seine Liebe publik. «Ja, ich habe eine Freundin. Sie lebt in Argentinien», sagt er in einem seiner damals seltenen Interviews.

Die beiden haben inzwischen zwei Söhne Thiago (4) und Mateo (1). Nun wollen sie sich in der Kathedrale von Rosario offiziell das Ja-Wort geben.

Laut argentinischen Medien soll die Hochzeit im kommenden Frühling stattfinden. Allerdings gibt es Terminschwierigkeiten. Vorgesehen war ursprünglich die erste Woche im Juni. Allerdings steht am 2. Juni noch der Champions-League-Final in Cardiff an.

Messi besitzt in Rosario mehrere Luxusimmobilien. Unter anderem die obersten beiden Stockwerke eines Hochhauses mit Sicht auf den Río Paraná.

Immer wieder hat der Barça-Star davon gesprochen, seine Karriere bei seinem Jugendverein Newell’s Old Boys in Rosario ausklingen zu lassen.