Knappes 1:0 gegen Viertligisten :  Klopps Liverpool zittert sich in die nächste Cup-Runde

Was war das für eine Schmach vor eineinhalb Wochen für Liverpool! Gegen den Viertligisten Plymouth kommen die Reds zuhause nicht über ein 0:0 hinaus. Im FA Cup heisst das: Wiederholungsspiel.

Und dort macht es das Team von Jürgen Klopp am Mittwoch nur leicht besser. 1:0 gewinnt Liverpool das Gastspiel im Südwesten Englands. Das goldene Tor macht Lucas Leiva per Kopf (18.).

Nach dem Seitenwechsel wird Plymouth von lautstarken 17'000 Fans nach vorne gepeitscht und schnuppert am Ausgleich – Jervis trifft mit einem Seitfallzieher nur den Pfosten (75.).

Ein Tor will den aufopfernd kämpfenden «Pilgrims» nicht gelingen. Liverpool-Origi verpasst mit einem versemmelten Penalty kurz vor Schluss die Vorentscheidung (87.). Klopps Reds zittern sich also in Runde vier, treffen dort auf Zweitligist Wolverhampton.

Kloses Norwich scheidet aus

Neben Plymouth muss noch ein Unterklassiger im Cup die Segel streichen: Norwich City. Die Canaries unterliegen bei Premier-League-Klub Southampton knapp mit 0:1. Den Unterschied macht Shane Long – in der Nachspielzeit. Bei Norwich spielt Timm Klose durch.

Vor eineinhalb Wochen rettete sich Norwich mit einem Tor in der Nachspielzeit in ein Wiederholungsspiel, Naismith traf. Heute ist dem Klose-Team die Schlussphase nicht Heilsbringer, sondern Albtraum.

Im Duell der Zweitligisten zwischen Newcastle und Birmingham City setzt sich der Absteiger von Trainer Rafa Benitez mit 3:1 durch. (leo)