Fussball WM-Quali: Argentinien verliert gegen Paraguay 0:1

Jetzt zittern Gauchos um WM-Teilnahme Ex-Bebbi Gonzalez schiesst Argentinien ab!

Argentinien steckt in der Südamerika-WM-Quali in der Krise. Schon wieder setzt es eine Heimniederlage ab! Paraguay siegt mit 1:0. Ohne Probleme ist Brasilien, das in Venezuela gewinnt.