Jetzt ist es fix :  Bickel wird Sportchef bei Rapid Wien

Im September wurde Fredy Bickel (51) bei YB gefeuert, jetzt hat der Zürcher einen neuen Job: Bickel wird Sportchef bei Rapid Wien. Er unterschreibt bis 2019. Das bestätigt der österreichische Rekordmeister am Samstagnachmittag.

Beim Traditionsverein aus der österreichischen Hauptstadt erwartet Bickel viel Arbeit. Rapid liegt mit zehn Punkten Rückstand auf Lokalrivale Austria und zwölf Zähler hinter Leader Sturm Graz auf Platz 5.

«Ich freue mich ungemein auf diese neue Herausforderungen bei einem ebenso traditionsreichen wie mit ambitionierten Zielen ausgestatteten Klub wie dem SK Rapid», wird Bickel in einem Communiqué zitiert. «Da meine beiden Grossmütter aus Österreich, eine davon aus Wien, stammen und ich regelmässig in der österreichischen Hauptstadt auf Besuch bin, schliesst sich für mich gewissermassen ein Kreis.»

Rapid sei «hervorragend aufgestellt und trotz der nicht einfachen sportlichen Situationen konnte man bei den letzten Spielen auch merken, dass hier ein hervorragendes Trainerteam und eine Mannschaft mit gutem Charakter hart daran arbeitet, wieder in die Erfolgsspur zu finden», sagt Bickel. «Ich bin überzeugt, dass ich sehr gut hierher passen werde, denn auch mein Credo und Anspruch ist es, Spitzenleistungen zu liefern und ich werde alles, was mir möglich ist, dazu beitragen, um die hohen Ziele des SK Rapid in den nächsten Jahren auch zu erreichen.»

Sowohl Trainer Mike Büskens als auch Sportchef Andreas Müller mussten im November ihren Hut nehmen. Vor der Bickel-Verpflichtung hatten die Wiener mit Damir Canadi bereits einen neuen Trainer unter Vertrag genommen. (eg/miw)