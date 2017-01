Es ist sein grosser Sieg: Gianni Infantino stellt sich nach der WM-Erweiterung am Fifa-Hauptsitz in Zürich den Medien.

Und beantwortet die Frage zur Kritik aus Deutschland: «Selbst wenn wir eine WM mit zwei Mannschaften organisieren würden, wären die Deutschen dabei. Unabhängig vom Format schaffen sie es. Aber für viele andere Nationen ist das nicht so selbstverständlich, sie können jetzt träumen. Vielleicht sieht Deutschland irgendwann auch die Vorteile für die Welt.»

Und Infantino argumentiert mit einem BLICK-Artikel vom Dienstag. «Es gibt ja auch grosse Trainer, die es positiv sehen. Ottmar Hitzfeld hat sich für die Änderung ausgesprochen, habe ich gelesen», sagt der Fifa-Boss.

Er argumentiert, dass auch die WM 2026 ähnlich wie bisher ausgetragen werden wird. «Die gute Nachricht ist, dass dieses Format in der gleichen Anzahl von Tagen abgehalten werden kann, nämlich in 32. Pro Team gibt es weiterhin höchstens 7 Spiele. Und gespielt wird in 12 Stadien, was auch heute der Fall ist.»

Die Entscheidung sei «einstimmig gefallen». Offen ist nach wie vor der Modus. 16 Gruppen à drei Teams gibt es, eventuell mit Elfmeterschiessen.

«Natürlich ist es interessant, sich darüber zu unterhalten. Dass auf dem Fussballfeld ein Spiel entschieden wird, nicht mit irgendeiner Auslosung», sagt Infantino. «Aber das ist Teil des Wettbewerbsreglement, über das einige Jahre vor dem Anlass entschieden wird.»

Im Grundsatz ist klar: Infantino erwartet nervenaufreibenderen Fussball. «Heute beginnt man sich beim dritten Gruppenspiel zu langweilen, weil alles schon entschieden ist. Jetzt ist es von Anfang an spannend.»

Keine Angst vor Qualitätsverlust? «Meine Meinung ist, dass die Qualität des Fussballs zunimmt. In der Premier League haben wir zum Beispiel 69 Nationalitäten. Bei der letzten WM schmiss Costa Rica England und Italien aus dem Turnier.»

Widerstand rege sich auch in Spanien, sagt ein Journalist. Der spanische Verbands-Präsident wolle die Fifa wegen illegaler Wettbewerbs-Absprachen verklagen. Infantino lächelnd: «Dann wünsche ich ihm viel Spass.»