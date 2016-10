Gianni Infantino: WM soll in mehreren Ländern stattfinden

Die Köpfe bei Fussball-Traditionalisten dürften noch etwas röter werden: Nachdem Fifa-Präsident Gianni Infantino die WM-Endrunde in Zukunft auf 48 Teilnehmer aufstocken will (BLICK berichtete), soll es nun auch beim Austragungsort zu einer tiefgreifenden Änderung kommen.

So soll die WM künftig in mehreren Ländern durchgeführt werden, wie Infantino in einem Interview mit der französischen Nachrichtenagentur AFP verlauten lässt. Die Idee wird bei der Europameisterschaft 2020 bereits umgesetzt. Dann werden 13 Orte das Turnier austragen.

Definitiv ist aber noch nichts. Bei der nächsten Sitzung des Fifa-Councils am 13. und 14. Oktober wird diskutiert, eine endgültige Entscheidung soll gemäss Infantino Anfang 2017 gefällt werden. (klu)