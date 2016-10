Tim Cahill trifft mit 40-Meter-Hammer

91 Länderspiele für die «Socceroos» und die Rekordmarke von 47 Toren: Tim Cahill ist in Australien eine wahre Fussball-Legende.

Nach seiner Karriere in der Premier League sowie zwei Fussball-Wanderjahren in New York und China ist Cahill zurück in seiner Heimat. Und wie er zurück ist!

Im Stadtderby seines Melbourne City FC gegen Melbourne Victory zimmert der 36-Jährige das Leder aus rund 40 Metern zum 1:0 in die Maschen. Schöner hätte er seinen Premieren-Treffer in der A-League kaum erzielen können.

Dafür gibts auch Lob von einem anderen australischen Sport-Helden.

We shouldn't be surprised @Tim_Cahill You legend! #AgeIsNoBarrier — Lleyton Hewitt (@lleytonhewitt) 2013-07-22 14:22:09.0

Übrigens: City gewinnt das Derby gegen Victory mit 4:1. (cmü)