Henry vermisst «Gunner-Granit» in Startelf :  «Komisch, dass Xhaka nicht häufiger spielt»

Der FC Arsenal hat in dieser Saison bereits 20 Partien bestritten – erst der Anfang eines prall gefüllten Spielplans. Denn die Gunners tanzen auf mehreren Hochzeiten: Premier League, League Cup, Champions League, FA Cup. Das Team von Arsène Wenger kommt auf dem Fussballfeld definitiv nicht zu kurz.

Deshalb ist es irgendwie verständlich, dass der Franzose an der Seitenlinie die Kräfte konservieren will und seine Aufstellung mächtig rotiert. Doch nicht allen gefällt diese Taktik. Thierry Henry vermisst in der Startformation seines ehemaligen Arbeitgebers häufig vor allem einen Spieler: Granit Xhaka.

«Es ist komisch. Arsenal hat ihn gekauft, also erwartete ich, dass er von Beginn weg auf dem Feld stehen würde – vielleicht nicht jedes einzelne Spiel, weil er sich zuerst noch an die Liga gewöhnen muss. Aber ich dachte, dass er DER Typ fürs Mittelfeld sein würde», sagt Henry zu «Sky Sport».

Tatsächlich vermisst man den Schweizer regelmässig auf der Liste der ersten Elf. Lediglich in acht Ernstkämpfen durfte der ehemalige FCB-Profi mit seinen Teamkameraden ins Stadion einlaufen.

Arsenals Rekordtorschütze Henry ist vor allem in Anbetracht der Ablösesumme Xhakas von umgerechnet 44,3 Mio. Franken über dessen Absenz in der «Starting 11» überrascht. Immerhin ist der 24-jährige Basler damit zusammen mit Aaron Ramsey der drittwertvollste Spieler in Reihen der Londoner. Nur Mesut Özil und Alexis Sanchez sind noch teurer. Beide agieren nicht auf Xhakas bevorzugter Position im defensiven Mittelfeld.

Dafür Francis Coquelin. Der 25-jährige Franzose steht seinem Schweizer Pendant aktuell vor der Sonne, durfte bereits in 13 Matches von Anpfiff weg ran.

Heute bietet sich «Gunner-Granit» die nächste Chance auf einen Einsatz. Im League-Cup-Viertelfinal zuhause gegen Southampton. (sag)