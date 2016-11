Sex-Skandal an der Elite-Uni: Harvards Fussball-Team suspendiert

Facebook-Boss Mark Zuckerberg, Microsoft-Gründer Bill Gates oder der ermordete US-Präsident John F. Kennedy: Sie alle drückten an der amerikanischen Elite-Uni Harvard die Schulbank.

Während Harvard intellektuell also zur Crème de la Crème gehört, hinken die Sport-Teams den Branchenführern aus North Carolina oder Alabama meilenweit hinterher.

Nun sorgt Harvards Männer-Fussball-Team aber doch für landesweite Schlagzeilen – und zwar mit einem Sex-Skandal!

Was ist passiert? Seit 2012 ist es bei den Spielern gang und gäbe, dass sie ihre weiblichen Fussball-Kolleginnen bewerten. Diese Noten basieren aber nicht etwa auf den sportlichen Leistungen, sondern auf der optischen Attraktivität.

Wie Harvards Studentenzeitung enthüllt, kursieren mannschaftsintern schriftliche Profile jeder Spielerin, die zudem mit schmutzigen Kommentaren versehen sind.

«Sie scheint sexuell unerfahren, deswegen komme ich zu dem Schluss, dass sie die Missionarsstellung bevorzugt», soll in einem der Profile stehen. «Sie sieht aus wie ein Mädchen, das gern dominiert wird und gern dominiert», in einem anderen.

Dies ist zu viel für die Uni-Leitung: Das Männer-Team wird für den Rest der Saison suspendiert. «Das Verhalten des Teams kann so nicht akzeptiert werden und hat in Harvard keinen Platz», sagt Uni-Präsident Drew Faust.

Bitter: Die Suspendierung kommt just in einer Saison, in der die Harvard Crimson auf Platz eins der Ivy League stehen. (cmü)