Maradona versöhnt sich mit seinem Sohn

Herzlich war das Treffen, dass diese Woche stattfand. Es gab Umarmungen und Küsse und den Satz des 56-jährigen Vaters, auf den der Junior so lange gewartet und für den er jahrelang kämpfen musste: «Du bist mein Sohn!»

Das ist das Happy End einer leidvollen Geschichte, die 1986 in Neapel begann. Am 20. September brachte Cristiana Sinagra einen Sohn zur Welt, nannte ihn Diego Armando und erklärte, das sei der Sohn des grossen argentinischen Fussballers, der in diesen Jahren gerade Napoli in Fussball-Ekstase versetzte und von den Süditalienern dafür zum Heiligen gesprochen wurde.

Aber Maradona war schon vergeben, Cristiana nur eine Romanze. Die Ausreden dementsprechend absurd: «Das ist der Sohn meines Bruders!» So wuchs Diego Junior unter dem Mutter-Namen Sinagra auf und fand nie die Anerkennung, die ihm zustand.

In einer Fernsehshow sagte Maradona senior einst: «Kein Richter wird mich jemals zwingen können, diesen Jungen zu lieben.» Aber immerhin zwang ihn 1993 ein Richter, dass er Unterhalt zahlen musste.

Getroffen haben sich die beiden erst zehn Jahre später zum ersten Mal. Der Junior schlich sich als 16-Jähriger auf den Golfplatz, auf dem sein Vater gerade an einer Benefizveranstaltung teilnahm. Es soll ein herzliches Treffen gewesen sein, sagte der Sohn danach. Doch es dauerte weitere vier Jahre, bis Maradona 2007 die Version von Cristiana bestätigte und zugab, der Vater zu sein.

Nun also dieses Happy End. Endlich nach fast 30 Jahren. Ein ungezwungenes Nachtessen bei dem viel gelacht wurde und Geschichten ausgetauscht wurden. So wie es sein sollte zwischen Vater und Sohn. Und der Satz, der alles besiegelte: «Sos mi hijo!»