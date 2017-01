Guardiola adelt Klopp :  «Der vielleicht beste Trainer der Welt»

Nach der Pleite war ihm die Lust, die Stärken seines Gegenübers zu würdigen, vergangen. «Wir müssen aufwachen! Wir müssen aufhören, über grosse Dinge zu sprechen. Und wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren», sprach Pep Guardiola nach dem 0:1 an der Anfield Road Klartext.

Zuvor musste er mitansehen, wie seine Mannschaft die zweite Niederlage in den letzten fünf Partien kassierte. Zehn Punkte liegen die Citizens unterdessen hinter Tabellenleader Chelsea. Viele Ausrutscher darf sich das Starensemble von Guardiola nicht mehr erlauben, wenn man den Titel von 2014 wiederholen möchte.

Jürgen Klopp und seine Reds melden ihrerseits ernstzunehmende Ambitionen für den ersten Premier-League-Triumph seit 1990 an, liegen sechs Zähler hinter den Londonern. Guardiola weiss, was Liverpool so stark macht: «Es gibt kein anderes Team, das mit derart vielen Spielern angreift.»

Eine Tugend, die der Deutsche auch beim BVB zelebriert hat, wie kein anderer. «Ich verstehe, dass er seinen Fussball als Heavy Metal bezeichnet, denn er ist sehr aggressiv. Innert drei, vier Sekunden können sie umschalten und angreifen.»

Diese Intensität musste der ehemalige Barça-Coach am Samstag am eigenen Leib erfahren. Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte gehts plötzlich blitzschnell, Sekunden später ist der makellose Konter abgeschlossen – der Ball zappelt im City-Netz.

«Er ist vielleicht der beste Trainer der Welt, wenn es darum geht, die gegnerische Abwehr unter Druck zu setzen», so der Katalane, der bei den Hellblauen seit dieser Saison an der Seitenlinie steht.»

Bereits heute gibts den Power-Fussball wieder zu bestaunen. Liverpool gastiert beim abstiegsgefährdeten Sunderland, während Pep und ManCity zu Hause Burnley empfangen. (sag)