Dzemailis Frau von GQ zum heissesten Fan Europas gewählt

Wir sehen Blerim Dzemailis Angebetete in schwarz-weissen Spitzen-Dessous auf einem Küchentisch sitzend.

«Sehr sympathisch, wenn Erjona vor dem Objektiv heiss läuft», schreibt das italienische Magazin GQ dazu, «ein explosives Model – von den Laufstegen auf den Traualtar, um Frau Dzemaili zu werden.»

Das Shooting fand vor zwei Wochen in einem Studio in Mailand statt. Dzemaili gestern auf dem Flughafen in Budapest zu SonntagsBlick: «Erjona hat mich um meinen Rat gefragt. Sie hat schon lange kein Shooting mehr gemacht. Ich sagte: Wenn’s im Rahmen ist, dann ist’s okay.»

«Es hat mir sehr viel Spass gemacht», sagt Erjona (29), die vor eineinhalb Jahren Söhnchen Luan zur Welt gebracht hat. «Jetzt fange ich wieder langsam an zu arbeiten. Ich möchte wieder mein eigenes Geld verdienen.»

Dzemaili klebt vor dem Tor das Pech an den Schuhen

Das nächste Shooting steht auch schon fest. Erjona zu SonntagsBlick: «Für das Cover eines amerikanischen Magazins.»

Am Tag, als sich Erjona auf dem Küchentisch für die Schwarz-Weiss-Bilder vor der Kamera räkelt, spielt ihr Gatte mit seinem Verein Bologna FC bei Inter Mailand. Beim 1:1 vergibt Dzemaili eine dicke Chance.

Auch am Freitagabend beim 3:2-Triumph in Ungarn klebt Dzemaili das Abschluss-Pech an den Schuhen. Sein Schuss aus fünf Metern wird von einem Ungarn auf der Torlinie noch weggeköpft. Und ein Distanzschuss von Dzemaili, der auf der Position des gesperrten Xhaka spielt, streift knapp am Tor vorbei.

Es bleibt dabei: Dzemailis schärfster Schuss ist zurzeit seine Gattin Erjona. Vielleicht ändert sich das am Montag beim nächsten WM-Qualifikations-Spiel in Andorra. Dzemaili gut im Schuss?