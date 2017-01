Drama im spanischen Pokal :  Barça verliert gegen neun Basken!

Der FC Barcelona startet mit einer Niederlage ins Jahr 2017!

Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres setzt es bei Athletic Bilbao eine 1:2-Niederlage ab. Speziell: Die Basken bringen das Kunststück fertig, die Führung gegen das grosse Barça mit zwei Mann weniger über die Runden zu bringen.

Der Reihe nach: Innerhalb drei Minuten treffen Aduriz (25.) und Williams (28.) doppelt, versetzen das Baskenland in Partystimmung.

Barcelona wird in der ersten Halbzeit allerdings noch ein klarer Elfmeter verwehrt. Messi versenkt dann in der 52. Minute einen Freistoss via Lattenunterkante. Nur noch 1:2.

Es geht aber noch viel dramatischer. Mit Raul Garcia (74.) und Iturraspe (80.) fliegen gleich zwei Bilbao-Akteure mit der Ampel-Karte vom Platz. Barça rennt gegen neun Basken an – schafft den Ausgleich aber nicht mehr. Auch, weil Messi in der 93. Minute nur den Pfosten trifft.

Der Krimi geht nächste Woche mit dem Rückspiel im Camp Nou in die zweite Runde. Barça ist bereits wieder unter Druck. (rab)