Fünf Mega-Knaller in zwei Tagen :  Liebe Frauen, dieses Wochenende ist Ihr Mann vergeben

Wenn der Chips- und Bierverbrauch in die Höhe schnellt, das Fussballherz sich nicht erwärmt, sondern fast überhitzt. Dann sind Frauen in ganz Europa wieder einsam, weil ihr Mann vergeben ist: an den Fussball.

Diese Knaller stehen in den Topligen auf dem Programm:

In Deutschland kommt es zum Hass-Duell zwischen dem fünftplatzierten Dortmund und Leader Bayern. Hält Nati-Goalie Roman Bürki seinen Kasten sauber? Welcher Torjäger schlägt wieder zu: Dortmunds Aubameyang (11 Tore) oder Bayerns Lewandowski (7 Tore)? Kommt der wiedergenesene Marco Reus von Beginn weg oder nur als Joker? Rastet Franck Ribéry wieder aus? In den letzten beiden Duellen griff er seinem Gegenspieler jeweils ungestraft ins Gesicht. «Ein Spiel gegen Dortmund ist immer emotional. Ich weiss, dass ich mich in solchen Szenen einfach kontrollieren muss», sagt der Franzose jetzt. Ob er sich daran halten wird?

Die Antworten gibts am Samstagabend um 18.30 Uhr.

In England empfängt das strauchelnde Manchester United (6.) das viertplatzierte Arsenal. Lässt Arsène Wenger unseren Nati-Regisseur Granit Xhaka im Kracher von Beginn weg laufen? Kann Xhaka seine Emotionen gegen die Startruppe mit Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und Co. unter Kontrolle halten oder sieht er wieder Rot? Und was ist mit Wayne Rooney? Die England-Legende sorgte nach dem Sieg über Schottland im WM-Quali-Spiel für einen Skandal, als er wieder einmal betrunken abgelichtet wurde. Macht José Mourinho seine Drohung wahr und streicht den Stürmer aus dem Kader?

Die Antworten gibts am Samstagnachmittag um 13.30 Uhr.

In Spanien kommt es zum Derby zwischen dem viertplatzierten Atletico Madrid und Leader Real Madrid. Arbeitertruppe gegen Starensemble. Hitzkopf Diego Simeone gegen Schöngeist Zinédine Zidane. Wer gewinnt dieses Hassduell der Gegensätze? Können die Königlichen die Ausfälle von Toni Kroos und Alvaro Morata verkraften? Der Stürmer hatte sich in der Nati gegen Mazedonien am Oberschenkel verletzt und fällt vier Wochen aus. Ein Problem für Zidane, weil ihm die Stürmer ausgehen. Auch Karim Benzemas Einsatz ist fraglich. Dazu fehlt auch Innenverteidiger Pepe verletzt, Varane und Carvajal sind fraglich. Wird es also die grosse Show von Atleticos Antoine Griezmann, der wieder fit ist und erneut Werbung für die Wahl zum Weltfussballer machen will?

Die Antworten gibts am Samstagabend um 20.45 Uhr.

In Italien kommt es zum Stadtderby zwischen dem kriselnden Inter (9.) und dem drittplatzierten Milan. Kann der neue Inter-Coach Stefano Pioli mit seinem Assistenten, Ex-FCB-Spieler und Inter-Legende Walter Samuel die Wende schaffen? Versucht er es wirklich mit einer Offensiv-Attacke mit neuem 4-3-3-System? Oder bleibt Milan, das neu in chinesischer Hand ist, der Chef in der Stadt?

Die Antworten gibts am Sonntagabend um 20.45 Uhr.

In der Türkei gibts das dritte Derby des Knaller-Wochenendes: Fenerbahce (5.) empfängt Galatasaray (3.). Mittendrin: unser Nati-Stürmer Eren Derdiyok. Und der ist in einer bestechenden Form. In der Nati hat er uns gegen die Färöer mit seinem herrlichen Treffer in Führung geschossen. Bei Galatasaray traf er fünfmal in 10 Spielen. Allerdings wartet er jetzt schon seit fünf Liga-Spielen auf ein Tor. Ob er ausgerechnet im Derby wieder zuschlägt? Oder stiehlt ihm Robin van Persie die Show, der in den letzten beiden Spielen drei Tore erzielt hat?

Die Antworten gibt es am Sonntagabend um 19 Uhr.