17 Spiele, 40 Punkte und Tabellenführer. Lucien Favre reitet mit Nizza auf einer Erfolgswelle.

Aber nicht nur sportlich läufts dem Schweizer rund, auch finanziell hat sich die Jobverlagerung nach Frankreich gelohnt.

Denn: Wie die französische Sportzeitung «L'Équipe» in der Ausgabe vom Freitag schreibt, ist Favre auch in Sachen Lohn ganz vorne mit dabei in der Ligue 1.

Rund 215'000 Franken Brutto soll der Schweizer monatlich erhalten. Nur Unai Emery von Meister Paris Saint-Germain verdient mehr als Favre. Der Spanier soll beim Scheich-Klub rund 450'000 Franken pro Monat erhalten.

Im internationalen Vergleich sehen die Herren Emery und Favre aber immer noch alt aus. Zum Vergleich: Topverdiener Luis Enrique von Barcelona verdient monatlich rund 1'674'000 Franken. Das ist fast achtmal so viel wie Favre! Auf den Plätzen zwei und drei folgen Pep Guardiola (1'588'000 Franken/Manchester City) und José Mourinho (1'460'000 Franken/Manchester United). (ome)