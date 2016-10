Barça-Spieler verhasst : Lionel Messi beleidigt Valencia-Fans

Der FC Valencia ist weit unter seinen Erwartungen in die neue Saison gestartet. In der Tabelle dümpelt man auf dem enttäuschenden 15. Platz herum – nur einen Punkt vom Abstiegsplatz entfernt.

Am vergangenen Samstag Nachmittag bot sich im heimischen Estadio Mestalla die Chance, gegen das grosse Barcelona einen wichtigen Zähler einzufahren. Doch damit wurde nichts. Lionel Messi, der sich seit seiner Verletzungspause in blendender Form befindet, hatte etwas dagegen. Vom Elfmeterpunkt erlöst er in der 94. Minute seine Farben – 3:2.

So wichtig das Tor für die Katalanen, so bitter war es für die Fledermäuse. Deren Anhänger zeigen sich in der Folge als schlechte Verlierer. Sie bewerfen die jubelnden Barça-Profis mit Flaschen. Das treibt Messi zur Weissglut.

Wie die spanische Sportzeitung «Marca» behauptet, soll der argentinische Superstar den Valencia-Fans «Hijos de puta!», also «Hurensöhne!» zugebrüllt haben. Ob der fünffache Weltfussballer nun mit einer Sperre rechnen muss, ist noch nicht bekannt. (sag)