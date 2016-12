Fifa-Präsi Infantino :  «Klub-WM geht neben Winterthur gegen Zürich unter»

Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Co. können heute (Final ab 11.30 Uhr) Klub-Weltmeister werden. Reals Gegner? Kashima Antlers! Kashima wer?

Nun, dieser Klub-WM-Wettbewerb lässt viele Fussball-Fans wahrhaftig nicht in Euphorie ausbrechen. Fifa-Präsident Gianni Infantino ist der gleichen Meinung.

«Aktuell wird die Klub-WM in Japan ausgetragen. Ich weiss gar nicht, ob Sie darüber im Bild sind. Viele Menschen sind es jedenfalls nicht», sagt der Walliser in der «Schweiz am Sonntag». «Dass die Klub-WM neben Winterthur gegen Zürich untergeht, zeigt, dass man über den Anlass zumindest diskutieren muss.»

Die Challenge League sticht die Klub-WM aus!

Infantino will nebst der WM der Nationalmannschaften (Modus mit 48 Teams) also auch die Titelkämpfe auf Klub-Ebene verändern. Einen konkreten Plan hat der 46-Jährige (noch) nicht, er sagt nur: «Wir sollten ein Turnier organisieren, das den Klub-Fussball auf die Weltbühne hebt.»