Familien-Krach bei CR7 :  Ronaldo hat Sex-Stress mit seiner Schwester

Ronaldo ist sauer! Für einmal nicht auf eine Schiedsrichterentscheidung, sondern auf die eigene Schwester Katia Aveiro (40).

Der Grund: Aveiro soll mit ihrem Ex-Lover, dem Pokerspieler Claudio Coelho (29), Sex in Ronaldos Schlafzimmer in seinem Anwesen nördlich von Porto gehabt haben. Dies berichtet die Zeitschrift «TV 7 Dias».

Das Paar fand das Erlebnis scheinbar so prickelnd, dass ein Bett des Real-Stars kurz später noch einmal als Unterlage herhalten musste. Dieses Mal soll das Schäferstündchen in Ronaldos Madrider Villa stattgefunden haben. Dreist!

Die pikanten Bettgeschichten plauderte Coelho in aller Öffentlichkeit in der portugiesischen Reality-Show «Das Haus der Geheimnisse» aus. Und lässt dabei keine Details aus, auch in der Beschreibung von Ronaldos Schlafzimmer.

Der Weltfussballer findets gar nicht lustig, soll den Kontakt zu seiner Schwester gar abgebrochen haben. Diese will davon nichts wissen und reagiert auf ihrem Blog: «Es gibt (...) Geschwister, die nicht miteinander reden. Bei uns ist dies Gott sei Dank nicht so.»

Ob reden oder nicht, besonders angenehm wird dieses Gespräch für Aveiro nicht werden.