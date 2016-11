Enzo lässt das Bernabéu jubeln :  Zidane-Sohn krönt Profi-Debüt mit Tor

Es läuft die 63. Minute, als durch die Stadionlautsprecher Worte hallen, die man im Santiago Bernabéu schon eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr gehört hat: «Gol de Zidane!» Genau 3861 Tage ist es her. Damals, am 7. Mai 2006, hat Zinédine Zidane beim 3:3 gegen Villarreal in der 66. Minute das zwischenzeitliche 2:2 erzielt.

Heute ist es allerdings nicht «Zizou» selbst, der die Anhänger des weissen Balletts verzückt. Nein, heute schlägt die Stunde seines ältesten Sohnes. Enzo Zidane (21) feiert im Trikot von Real Madrid einen Traumeinstand.

In der zweiten Halbzeit für Isco eingewechselt, macht er dort weiter, wo sein Vater aufgehört hat. In der 63. Spielminute wird er von Mariano Diaz in Szene gesetzt. Sein flacher Schuss ins linke Eck passt haargenau.

Erstes Spiel, erstes Tor: Chapeau, Monsieur Zidane. Beim ungefährdeten 6:1-Sieg im Rückspiel gegen das unterklassige Cultural Leonesa streift sich ein zweiter Rohdiamant das königliche Shirt über. Der 17-jährige Norweger figuriert erstmals in der Startformation der Weissen.

Der Partie drückt auch Mariano Diaz seinen Stempel auf. Der 23-Jährige netzt gleich dreimal (1./42./87.) ein – der erste Hattrick seiner Profikarriere. Real Madrid avanciert mit einem Gesamtskore von 13:2 in die Achtelfinals. (sag)