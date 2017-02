Ein bewegender Abend für Ex-Bebbi Mohamed Elneny. Der Arsenal-Söldner schiesst im Afrika-Cup-Final Ägypten mit 1:0 in Führung.

Ägypten feiert! Elneny jubelt nach seinem Tor ausgelassen mit seinen Team-Kollegen bei der Eckball-Fahne.

Die Freude hält bis in die zweite Hälfte an. Dann ist es Nicolas N'Koulou, der für die Kameruner per Kopf ausgleicht.

Lange bleibt es beim 1:1. Vieles deutet auf eine Verlängerung hin. Doch kurz vor Schluss trumpft Besiktas-Stürmer Vincent Aboubakar gross auf. Mit einer herrlichen Einzelleistung schiesst er Kamerun in Führung und damit zum Titel!

Kamerun gewinnt zum 5. Mal den Afrika-Cup.

Für Ägpyten (mit Ex-Sion-Goalie El Hadary und Ex-FCB-Flügel Salah) gibts am Schluss nur die die Silber-Medaille. (mam)