Fifa Fauxpas: Löst Rassismus-Tast Force von Sepp Blatter auf

Wie der Weltfussballverband in einem Brief an die Kommissionsmitglieder schreibt, habe die Task Force gegen Fremdenhass «die temporäre Mission komplett erfüllt» und wird nun aufgelöst.

Die von Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter (80) ins Leben gerufene Arbeitsgruppe hat laut Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura einige gute Vorschläge ausgearbeitet, die in ein Fifa-Programm einflossen.

«Künftige Diskriminierungs-Themen werden von der Administration der Fifa übernommen» führt die 54-jährige Senegalesin weiter aus.

Diese Entscheidung stösst allerdings nicht überall auf Begeisterung. Prinz Ali bin al-Hussein bezeichnet die Entscheidung der Fifa-Führung als «Schande, da der Kampf gegen Rassismus noch weit entfernt davon ist, beendet zu sein».