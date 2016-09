Albanien-Captain Cana tritt zurück

Ganz nach dem Motto «Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist» verkündet Lorik Cana offiziell seinen Rücktritt aus der albanischen Nationalmannschaft. Mit dem Erreichen der EM-Gruppenphase gelang dem Captain und «seinen» Doppel-Adlern die erstmalige Teilnahme an einem grossen Turnier.

Cana, der mit seiner Familie in den 90er Jahren den von Bürgerkrieg gefährdeten Kosovo in Richtung Lausanne verliess, gilt als Identifikationsfigur des albanischen Fussballs. «Seit ich im Nationalteam spiele, verteidige ich meine Herkunft und die Werte, an die ich glaube», so der glühende Patriot und mit Abstand berühmteste albanische Kicker der neuen Generation.

Sein erstes Spiel für Albanien macht der Rekordspieler am 13. Juni 2003 gegen die Schweiz (1:2). Exakt 13 Jahre danach trifft Cana bei der EM wieder auf unsere Nati und fliegt mit Gelb-Rot vom Platz.

Nach einem Spiel Sperre gibts im dritten und letzten Gruppenspiel das persönliche Sahnehäubchen: Beim 1:0-Sieg gegen Rumänien wird Cana in den Schlussminuten eingewechselt. Es ist der 92. und gleichzeitig letzte Auftritt der langjährigen Nummer fünf im Nationaldress.