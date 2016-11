Nordkorea will «Messis» züchten: Gründet Fussball-Schule für Profis

«Wir trainieren unsere Schüler, damit sie super-talentierte Spieler werden, die die Fähigkeiten eines Lionel Messi übertreffen können.» Das sagt Ri Yu-il, Trainer an der Fussballschule in Pjöngjang, gegenüber der Nachrichtenagentur «AFP».

Die Akademie in Nordkoreas Hauptstadt wurde 2013 errichtet, soll Momente wie an der WM 2010 in Südafrika vergessen machen: Nordkorea schied damals mit 0 Punkten und 1:12 Toren aus.

Ri träumt von «globaler Dominanz», die dank den im Land ausgebildeten Fussballstars in «naher Zukunft» erreicht werden soll.

Nordkoreas Nationaltrainer, Jörn Andersen (53), bremst ihm die Euphorie: «Nein, ich glaube nicht, dass sie einen Lionel Messi machen können. Aber gute Spieler für Asien.»

Das Hauptproblem sieht der Norweger darin, dass die durchaus talentierten Spieler das Land nicht verlassen dürften. So sei es für sie schwierig, besser zu werden. (str)