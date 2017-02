Lahm bestätigt Karriere-Ende nach Sieg gegen Wolfsburg «Ich höre auf!»

2017 ist noch nicht das Jahr von Bayern München. Die Ausbeute ist mit sieben Punkten aus drei Spielen zwar nicht schlecht, die Art und Weise, wie das Team von Carlo Ancelotti sich allerdings präsentierte, lässt für Münchner Verhältnisse zu Wünschen übrig.

Den 2:1-Sieg bei Aufsteiger Freiburg wurde mit Mühe errungen. Beim 2:1-Erfolg in Bremen konnte man froh sein, nicht noch den Ausgleich kassiert zu haben. Und am vergangenen Samstag gabs ein 1:1 zuhause gegen Schalke.

Heute wartet im DFB-Pokal der VfL Wolfsburg – auf die Bayern damit eine Chance, sich wieder «wie die Bayern» zu präsentieren. Einer, der beide Vereine gut kennt, warnt das Münchner Starensemble allerdings vor den Wölfen: Stefan Effenberg.

«Das ist das beste Los für Wolfsburg, auch wenn sich das jetzt ein bisschen verrückt anhört! Sie haben ja nichts zu verlieren», so Effenberg gegenüber der «Tageszeitung München». Der ehemalige deutsche Nati-Star sieht als Grund die bisher eher verkorkste Saison der Wolfsburger, die gerade hingebogen werden soll.

Hinzu kommen personelle Änderungen in der VW-Stadt: Allofs ist nicht mehr Chef, Problem-Kicker Draxler wurde für 40 Mio. an PSG verkauft, dafür mit Malli (von Mainz) ein veritabler Ersatz für weniger Geld geholt. Zudem ist Stürmer Gomez wieder erstarkt, der Ex-Münchner trifft in letzter Zeit regelmässig.

Für Wolfsburg ist der DFB-Pokal die letzte Möglichkeit, diese Saison zu retten. Doch dem Pokalsieger von 2015 steht Bayern München im Weg. Ob der VW-Klub mit Ricardo Rodriguez und Diego Benaglio dem Grossen ein Bein stellen kann? (leo)

Erfahren Sie es ab 20.45 Uhr live im Ticker und Stream!