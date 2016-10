Regionalligist schockt Darmstadt :  Schmidts Mainz fliegt in Fürth raus

Nach Cordobas Treffer in der 68. Minute scheint für Mainz der Einzug in die dritte DFB-Pokal-Runde greifbar. Doch dann schlägt Greuther Fürth (2. Bundesliga) zurück: Sararer (79.) und Veton Berisha (90.) drehen das Spiel zugunsten des Unterklassigen. Martin Schmidt und Mainz (ohne Fabian Frei) sind draussen.

Endstation zweite Runde heisst es auch für Darmstadt. Der Bundesligist blamiert sich auswärts gegen Astoria Walldorf bis auf die Knochen. 0:1-Pleite. Für das Heimteam aus der Regionalliga erzielt Hillenbrand in der 32. Minute das Tor des Abends.

Wolfsburg atmet auf. 1:0 im DFB-Pokal gegen Heidenheim, einen Verein aus der 2. Bundesliga. Zwar ein Knorz-Sieg, aber Hauptsache ein Sieg! Mario Gomez erlöst den VfL, bei dem Diego Benaglio und Ricardo Rodriguez durchspielen, mit seinem Tor in der 49. Minute. Letztmals gewann Wolfsburg am 27. August (2:0 in der Liga gegen Augsburg).

Die weiteren Resultate:

Hannover 96 - Düsseldorf 6:1