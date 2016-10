DFB-Pokal: Hadergjonaj trifft auf Kumpel Tarashaj

Sie kennen und sie mögen sich. Seit Jahren schon. Gemeinsam haben Florent Hadergjonaj (22) und Shani Tarashaj (21) die U-Natis der Schweiz durchlaufen, heute kommts im DFB-Pokal zum Duell der beiden Kumpel.

«Er wird nicht viel Platz bekommen», sagt Ingolstadts Hadergjonaj. «Ich lasse mir schon etwas einfallen», antwortet Frankfurts Tarashaj.

So wie am Freitag beim 3:0 gegen Hamburg, als Tarashaj seinen Gegenspieler mit einem Haken ins Leere laufen lässt – und den Ball unter die Latte hämmert. Hadergjonaj: «Ich kenne seinen Haken und seine Tricks genau!» Heisst: Heute wirds nicht so einfach!

Zumal Ingolstadt beim 3:3 gegen Dortmund bewiesen hat, zu was es fähig ist. «Ein Wahnsinnsspiel, da war alles drin», sagt Hadergjonaj. Er selbst trägt viel zum Spektakel bei.

Seine Leistung beim Bundesliga-Debüt lässt so manch einen Experten ratlos zurück. Florent wer? «Viele kannten mich gar nicht. Die haben gedacht, der hat in der Schweiz zwei, drei Spiele absolviert, dabei habe ich bei YB über 80 Einsätze gehabt.»

Unter anderem gegen Ex-Hopper Tarashaj. «Ich habe meistens gewonnen», sagt Hadergjonaj. «Meistens, aber nicht immer», entgegnet sein Kumpel. Wer wohl heute das letzte Wort hat?