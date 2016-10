Underdog schlägt wieder zu: Mehmedis Leverkusen fliegt aus dem Pokal!

Favoritenschreck Lotte! Die Sportfreunde aus der 3. Liga haben in der ersten Runde bereits Werder Bremen eliminiert. Nun muss der nächste Bundesligist daran glauben: Leverkusen.

Bayer kommt bei klirrender Kälte in Fahrt, Volland besorgt das 1:0 (25.). Kurz nach dem Seitenwechsel unterläuft Hilbert ein Eigentor – 1:1. In der Verlängerung ist es wieder Volland, der Leverkusen in Front bringt, aber Lotte kann erneut ausgleichen.

Im Penalty-Krimi versagen den Bundesliga-Stars reihenweise die Nerven. Aranguiz, Volland und Baumgartlinger scheitern.

Die Sportfreunde erkämpfen sich diese nächste Sensation regelrecht: Beim Elfmeterschiessen bekommt sogar Lotte-Goalie einen Krampf.

Admir Mehmedi kommt in der 75. Minute für Kruse, kann die Pokal-Blamage allerdings nicht mehr abwenden.

Auch Freiburg rausgekegelt

Der SC Freiburg geht zuhause standesgemäss in Führung, Zweitligist Sandhausen gleicht aber noch vor der Pause aus. Bis zur 64. Minute stehts 3:1 für den Aussenseiter.

Erst in der 82. Minute gelingt Petersen per Elfmeter der 3:3-Ausgleich. In der Verlängerung passiert nichts, im Penalty-Krimi behält Sandhausen die Nerven.

Stocker trifft für die Hertha

Beim 2:0-Sieg von Hertha BSC Berlin gegen Zweitligist St. Pauli reiht sich Nati-Star Valentin Stocker unter die Torschützen ein. Der Schweizer erzielt das 2:0 per Kopf (54.), nachdem Mitchell Weiser die «Alte Dame» nach 42 Minuten in Führung gebracht hat.

Zwei weitere Bundesligisten geben sich gegen unterklassige Gegner keine Blösse: Der kriselnde HSV schlägt den Halleschen FC (3. Liga) locker mit 4:0. Johan Djourou fehlt dabei verletzt. Borussia Mönchengladbach (mit Sommer und Elvedi) bezwingt den VfB Stuttgart (ohne Grgic) zuhause mit 2:0.

Frankfurt gewinnt Penalty-Krimi

Bei der Begegnung der zwei erstklassigen Frankfurt gegen Ingolstadt stehts nach 120 Minuten 0:0. Für Shani Tarashaj ist nach den regulären 90 Minuten die Luft draussen, der Schweizer muss sich das Penaltyschiessen von der Bank aus anschauen – und sieht dort wie seine Teamkollegen Nerven wie Stahl beweisen. Vier von vier Schützen treffen ins Schwarze, bei den Ingolstädtern versemmeln gleich zwei in Folge.

Haris Seferovic steht über 120 Minuten auf dem Rasen, bei der Entscheidung vom Punkt kommt er allerdings nicht zum Einsatz. Gar nicht erst auf den Platz wird Florent Hadergjonaj geschickt. Der Ex-Hopper schmort bei den Gästen auf der Bank. (leo/sag)

Die weiteren Ergebnisse:

Dynamo Dresden – Arminia Bielefeld 0:1

Kickers Würzburg – 1860 München 0:0, 3:4 n.P.

Die Auslosung für die Achtelfinals findet am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr statt.